Ринкон

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Испания
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Результаты
Результаты
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Ринкон
0 : 2
Алавес
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
1/64 финала
Ринкон
0
Алавес
2
Испания. Кубок , 1/64 финала
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