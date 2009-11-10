Пуэртольяно

Пуэртольяно
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Страна
Испания
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Состав
Результаты
Результаты
10.11.2009 10 нояб. 2009 вт 21:00
Вильярреал
1 : 0
Пуэртольяно
10.11.2009 10 нояб. 2009 вт 21:00
1/16 финала
Вильярреал
1
Пуэртольяно
0
Испания. Кубок , 1/16 финала
29.10.2009 29 окт. 2009 чт 23:00
Пуэртольяно
1 : 1
Вильярреал
29.10.2009 29 окт. 2009 чт 23:00
1/16 финала
Пуэртольяно
1
Вильярреал
1
Испания. Кубок , 1/16 финала
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