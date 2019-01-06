Понтиви

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Франция
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Результаты
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 22:45
Понтиви
0 : 4
ПСЖ
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 22:45
1/32 финала
Понтиви
0
ПСЖ
4
Франция. Кубок , 1/32 финала
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