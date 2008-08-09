Пфуллендорф

Пфуллендорф
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Германия
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Результаты
Результаты
09.08.2008 09 авг. 2008 сб 20:30
Пфуллендорф
0 : 3
Айнтрахт
09.08.2008 09 авг. 2008 сб 20:30
1/32 финала
Пфуллендорф
0
Айнтрахт
3
Германия. Кубок , 1/32 финала
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