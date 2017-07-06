Пелистер

Битола
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Северная Македония
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Результаты
06.07.2017 06 июля 2017 чт 20:00
Пелистер
0 : 3
Лех
06.07.2017 06 июля 2017 чт 20:00
1 раунд
Пелистер
0
Лех
3
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
29.06.2017 29 июня 2017 чт 21:45
Лех
4 : 0
Пелистер
29.06.2017 29 июня 2017 чт 21:45
1 раунд
Лех
4
Пелистер
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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