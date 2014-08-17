Палома

Гамбург
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Германия
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Результаты
Результаты
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 15:30
Палома
0 : 9
Хоффенхайм
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 15:30
1 раунд
Палома
0
Хоффенхайм
9
Германия. Кубок , 1 раунд
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