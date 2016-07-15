Орел

Орел
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Страна
Россия
Стадион
Центральный
Тренер
Анатолий Шелест
А. Шелест
Лента
Состав
Результаты
Результаты
15.07.2016 15 июля 2016 пт 18:00
Атом
1 : 0
Орел
15.07.2016 15 июля 2016 пт 18:00
1/256 финала
Атом
1
Орел
0
Россия. Кубок , 1/256 финала
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