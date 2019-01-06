Олимпик

Страсбур
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Франция
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Результаты
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 19:15
Олимпик
0 : 6
Сент-Этьен
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 19:15
1/32 финала
Олимпик
0
Сент-Этьен
6
Франция. Кубок , 1/32 финала
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