Олесунн

Олесунн
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Норвегия
Стадион
Колор Лайн Стэдиум
Тренер
Тронд Фредриксен
Т. Фредриксен
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Результаты

Таблица

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Результаты
09.08.2012 09 авг. 2012 чт 20:00
Олесунн
0 : 1
АПОЭЛ
09.08.2012 09 авг. 2012 чт 20:00
3 раунд
Олесунн
0
АПОЭЛ
1
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2012 02 авг. 2012 чт 20:00
АПОЭЛ
2 : 1
Олесунн
02.08.2012 02 авг. 2012 чт 20:00
3 раунд
АПОЭЛ
2
Олесунн
1
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
26.07.2012 26 июля 2012 чт 20:00
Олесунн
5 : 0
Тирана
26.07.2012 26 июля 2012 чт 20:00
2 раунд
Олесунн
5
Тирана
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2012 19 июля 2012 чт 20:00
Тирана
1 : 1
Олесунн
19.07.2012 19 июля 2012 чт 20:00
2 раунд
Тирана
1
Олесунн
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
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