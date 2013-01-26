Олдершот

Олдершот
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Страна
Англия
Стадион
ЕВВ Стэдиум
Лента
Состав
Результаты
Результаты
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 18:00
Мидлсбро
2 : 1
Олдершот
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 18:00
4 раунд
Мидлсбро
2
Олдершот
1
Англия. Кубок , 4 раунд
05.01.2013 05 янв. 2013 сб 18:00
Олдершот
3 : 1
Ротерхэм
05.01.2013 05 янв. 2013 сб 18:00
3 раунд
Олдершот
3
Ротерхэм
1
Англия. Кубок , 3 раунд
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