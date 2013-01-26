Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
2:1
Матч завершен
Олдершот
Олдершот
Кубок Англии, 4 раунд

Кубок Англии,

4 раунд

Англия
26 янв. 2013, 18:00 МСК
26.01.2013, 18:00 МСК
суббота
Составы