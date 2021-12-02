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Оденсе
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Оденсе
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Футбол
Эриксен вернулся к тренировкам после операции на сердце. Он занимается с молодежкой датского «Оденсе»
#Кристиан Эриксен
02 декабря 2021, 17:42
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