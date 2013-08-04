Ноймюнстер

Ноймюнстер
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Германия
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Результаты
04.08.2013 04 авг. 2013 вс 17:00
Ноймюнстер
2 : 3
Герта
04.08.2013 04 авг. 2013 вс 17:00
1 раунд
Ноймюнстер
2
Герта
3
Германия. Кубок , 1 раунд
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