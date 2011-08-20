Ночерина

Ночера-Инферьоре
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Страна
Италия
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Результаты
Результаты
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 19:00
Дженоа
4 : 3
Ночерина
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 19:00
3 раунд
Дженоа
4
Ночерина
3
Италия. Кубок , 3 раунд
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