Нидерауэрбах

Цвайбрюкен
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Германия
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Результаты
Результаты
07.08.2008 07 авг. 2008 чт 21:30
Нидерауэрбах
1 : 5
Кельн
07.08.2008 07 авг. 2008 чт 21:30
1/32 финала
Нидерауэрбах
1
Кельн
5
Германия. Кубок , 1/32 финала
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