Нафтан

Новополоцк
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Страна
Белоруссия
Стадион
Атлант
Тренер
Валерий Стрипейкис
В. Стрипейкис
Лента
Состав
Таблица
Результаты

Таблица

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Результаты
26.07.2012 26 июля 2012 чт 21:30
Црвена Звезда
3 : 3
Нафтан
26.07.2012 26 июля 2012 чт 21:30
2 раунд
Црвена Звезда
3
Нафтан
3
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2012 19 июля 2012 чт 18:00
Нафтан
3 : 4
Црвена Звезда
19.07.2012 19 июля 2012 чт 18:00
2 раунд
Нафтан
3
Црвена Звезда
4
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
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