Жизнь
Спорт
Культура
Жизнь
Спорт
Культура
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Матчи
Результаты
Таблица
Календарь
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Ливерпуль
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок Африки
ФНЛ
Ливерпуль
Кубок Франции
Зенит
Евро-2020
Примера
Глазго Рейнджерс
Лига чемпионов
Найджел Пирсон
Денис Казанский
Роман Нагучев
Артем Борисов
Рауль
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
Новости
Материалы
Политика
Новости
Материалы
Баскетбол
Новости
Материалы
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Новости
Материалы
Водные виды
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Олимпиада
Расписание
Новости
Медали
Материалы
Виды спорта
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Литература
Медицина
Волейбол
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Ютуб и тв
Главная
Футбол
Клубы
Нафтан
Поделиться:
Нафтан
Новополоцк
Подписаться
Сайт
Страна
Белоруссия
Стадион
Атлант
Тренер
Валерий Стрипейкис
В. Стрипейкис
Лента
Состав
Таблица
Результаты
Таблица
Подробнее
Результаты
26.07.2012
26 июля 2012
чт
21:30
Црвена Звезда
3 : 3
Нафтан
26.07.2012
26 июля 2012
чт
21:30
2 раунд
Црвена Звезда
3
Нафтан
3
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2012
19 июля 2012
чт
18:00
Нафтан
3 : 4
Црвена Звезда
19.07.2012
19 июля 2012
чт
18:00
2 раунд
Нафтан
3
Црвена Звезда
4
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Подробнее