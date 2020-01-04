Монсо

Монсо-ле-Мин
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Франция
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Результаты
Результаты
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:00
Бельфор
3 : 0
Монсо
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:00
1/32 финала
Бельфор
3
Монсо
0
Франция. Кубок , 1/32 финала
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