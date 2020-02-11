Бельфор

Бельфор
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Франция
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Результаты
Результаты
11.02.2020 11 февр. 2020 вт 22:55
Бельфор
0 : 3
Ренн
11.02.2020 11 февр. 2020 вт 22:55
1/4 финала
Бельфор
0
Ренн
3
Франция. Кубок , 1/4 финала
28.01.2020 28 янв. 2020 вт 20:30
Бельфор
0(5) : 0(4)
Монпелье
28.01.2020 28 янв. 2020 вт 20:30
1/8 финала
Бельфор
0
Монпелье
0
Франция. Кубок , 1/8 финала
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:00
Бельфор
3 : 1
Нанси
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:00
1/16 финала
Бельфор
3
Нанси
1
Франция. Кубок , 1/16 финала
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:00
Бельфор
3 : 0
Монсо
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:00
1/32 финала
Бельфор
3
Монсо
0
Франция. Кубок , 1/32 финала
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