Мон д'Ор Арзег

Шасселэ
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Франция
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Результаты
Результаты
22.01.2014 22 янв. 2014 ср 19:00
Мон д'Ор Арзег
0 : 3
Монако
22.01.2014 22 янв. 2014 ср 19:00
1/16 финала
Мон д'Ор Арзег
0
Монако
3
Франция. Кубок , 1/16 финала
04.01.2014 04 янв. 2014 сб 16:30
Мон д'Ор Арзег
1(3) : 1(2)
Истр
04.01.2014 04 янв. 2014 сб 16:30
1/32 финала
Мон д'Ор Арзег
1
Истр
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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