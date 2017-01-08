Истр

Истр
Подписаться
Сайт
Страна
Франция
Стадион
Лента
Состав
Результаты
Результаты
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 19:00
Истр
1 : 3
Консолат Марсель
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 19:00
1/32 финала
Истр
1
Консолат Марсель
3
Франция. Кубок , 1/32 финала
Подробнее