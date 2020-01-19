Консолат Марсель

Марсель
Подписаться
Сайт
Страна
Франция
Стадион
Лента
Состав
Результаты
Результаты
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 19:15
Консолат Марсель
0 : 2
Ренн
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 19:15
1/16 финала
Консолат Марсель
0
Ренн
2
Франция. Кубок , 1/16 финала
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:00
Консолат Марсель
2 : 1
Родез
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:00
1/32 финала
Консолат Марсель
2
Родез
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
Подробнее