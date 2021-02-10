Родез

Родез
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
P. M. Dembele P. 		Нап 1 1 0 0 0
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Результаты
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 19:00
Брест
2 : 1
Родез
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 19:00
1/32 финала
Брест
2
Родез
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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