Мольерусса

Мольерусса
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Испания
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Состав
Результаты

Состав

Лучшие в составе
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Pau Bosch P.
Защ
1
0
0
1
0
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Результаты
30.11.2021 30 нояб. 2021 вт 23:00
Мольерусса
1 : 5
Хетафе
30.11.2021 30 нояб. 2021 вт 23:00
1 раунд
Мольерусса
1
Хетафе
5
Испания. Кубок , 1 раунд
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