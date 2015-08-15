Модена

Модена
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Страна
Италия
Стадион
Альберто Бралья
Лента
Состав
Результаты
Результаты
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 21:30
Сассуоло
2 : 0
Модена
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 21:30
1/32 финала
Сассуоло
2
Модена
0
Италия. Кубок , 1/32 финала
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