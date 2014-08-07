Металлург

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Северная Македония
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Результаты
07.08.2014 07 авг. 2014 чт 21:45
Металлург
0 : 1
Омония
07.08.2014 07 авг. 2014 чт 21:45
3 раунд
Металлург
0
Омония
1
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
31.07.2014 31 июля 2014 чт 19:00
Омония
3 : 0
Металлург
31.07.2014 31 июля 2014 чт 19:00
3 раунд
Омония
3
Металлург
0
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
22.07.2014 22 июля 2014 вт 22:00
Железничар
2 : 2
Металлург
22.07.2014 22 июля 2014 вт 22:00
2 раунд
Железничар
2
Металлург
2
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
17.07.2014 17 июля 2014 чт 21:30
Металлург
0 : 0
Железничар
17.07.2014 17 июля 2014 чт 21:30
2 раунд
Металлург
0
Железничар
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
10.07.2014 10 июля 2014 чт 21:45
Металлург
2 : 0
УЭ Санта-Колома
10.07.2014 10 июля 2014 чт 21:45
1 раунд
Металлург
2
УЭ Санта-Колома
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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