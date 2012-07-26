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Результаты
26.07.2012
26 июля 2012
чт
21:00
Виктория
2 : 0
Металлург
26.07.2012
26 июля 2012
чт
21:00
2 раунд
Виктория
2
Металлург
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2012
19 июля 2012
чт
19:00
Металлург
1 : 3
Виктория
19.07.2012
19 июля 2012
чт
19:00
2 раунд
Металлург
1
Виктория
3
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
12.07.2012
12 июля 2012
чт
17:00
Металлург
6 : 1
Теута
12.07.2012
12 июля 2012
чт
17:00
1 раунд
Металлург
6
Теута
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
05.07.2012
05 июля 2012
чт
21:30
Теута
0 : 3
Металлург
05.07.2012
05 июля 2012
чт
21:30
1 раунд
Теута
0
Металлург
3
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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