Металлург

Лиепая
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Латвия
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Рудигер Абрамчик
Р. Абрамчик
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Результаты

Таблица

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Результаты
26.07.2012 26 июля 2012 чт 21:30
Легия
5 : 1
Металлург
26.07.2012 26 июля 2012 чт 21:30
2 раунд
Легия
5
Металлург
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2012 19 июля 2012 чт 18:00
Металлург
2 : 2
Легия
19.07.2012 19 июля 2012 чт 18:00
2 раунд
Металлург
2
Легия
2
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
12.07.2012 12 июля 2012 чт 19:00
Металлург
4 : 0
Ла Фиорита
12.07.2012 12 июля 2012 чт 19:00
1 раунд
Металлург
4
Ла Фиорита
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
05.07.2012 05 июля 2012 чт 21:30
Ла Фиорита
0 : 2
Металлург
05.07.2012 05 июля 2012 чт 21:30
1 раунд
Ла Фиорита
0
Металлург
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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