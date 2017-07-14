Металлург

Аша
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Россия
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Результаты
14.07.2017 14 июля 2017 пт 16:00
Металлург
3 : 1
Носта
14.07.2017 14 июля 2017 пт 16:00
1/256 финала
Металлург
3
Носта
1
Россия. Кубок , 1/256 финала
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