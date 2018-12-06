Мелилья

Мелилья
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
10
Антонио Отегуи А. Отегуи 		Пол 24 1 0 0 0 0
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Результаты
06.12.2018 06 дек. 2018 чт 18:15
Реал
6 : 1
Мелилья
06.12.2018 06 дек. 2018 чт 18:15
1/16 финала
Реал
6
Мелилья
1
Испания. Кубок , 1/16 финала
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 21:30
Мелилья
0 : 4
Реал
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 21:30
1/16 финала
Мелилья
0
Реал
4
Испания. Кубок , 1/16 финала
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