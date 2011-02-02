Мартиг

Мартиг
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Франция
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Результаты
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 19:00
Мартиг
1 : 4
ПСЖ
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 19:00
1/8 финала
Мартиг
1
ПСЖ
4
Франция. Кубок , 1/8 финала
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