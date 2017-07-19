Мариехамн

Мариехамн
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Финляндия
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Результаты
19.07.2017 19 июля 2017 ср 21:45
Легия
6 : 0
Мариехамн
19.07.2017 19 июля 2017 ср 21:45
2 раунд
Легия
6
Мариехамн
0
Лига чемпионов , 2 раунд
12.07.2017 12 июля 2017 ср 21:00
Мариехамн
0 : 3
Легия
12.07.2017 12 июля 2017 ср 21:00
2 раунд
Мариехамн
0
Легия
3
Лига чемпионов , 2 раунд
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