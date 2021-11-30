Марчамало

Плайя-де-лас-Америкас
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
2
Carpin C. 		Защ 1 0 0 0 0
21
Diego Penalvo Garcia D. 		Защ 1 0 0 0 0
15
Nachete N. 		Пол 1 0 0 0 0
10
Mariano Hernandez Medina M. 		Пол 1 0 0 0 0
7
Braun B. 		Пол 1 0 0 0 0
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Результаты
30.11.2021 30 нояб. 2021 вт 18:00
Марчамало
0 : 1
Вальядолид
30.11.2021 30 нояб. 2021 вт 18:00
1 раунд
Марчамало
0
Вальядолид
1
Испания. Кубок , 1 раунд
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