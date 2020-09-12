Майнерцхаген

Майнерцхаген
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Германия
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Результаты
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 16:30
Майнерцхаген
1 : 6
Гройтер Фюрт
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 16:30
1/32 финала
Майнерцхаген
1
Гройтер Фюрт
6
Германия. Кубок , 1/32 финала
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