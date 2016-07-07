Луситанс

Андорра-ла-Велья
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Андорра
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
Маартен Стекеленбург М. Стекеленбург 		Вра 39 2 1 0 1 0
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Таблица

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Результаты
07.07.2016 07 июля 2016 чт 21:30
Луситанс
1 : 2
Домжале
07.07.2016 07 июля 2016 чт 21:30
1 раунд
Луситанс
1
Домжале
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
30.06.2016 30 июня 2016 чт 21:00
Домжале
3 : 1
Луситанс
30.06.2016 30 июня 2016 чт 21:00
1 раунд
Домжале
3
Луситанс
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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