Люневиль

Люневиль
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Франция
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Результаты
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 17:00
Люневиль
0 : 2
Шамбли
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 17:00
1/32 финала
Люневиль
0
Шамбли
2
Франция. Кубок , 1/32 финала
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