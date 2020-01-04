Шамбли

Шамбли
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Франция
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Результаты
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:00
Ред Стар
2 : 1
Шамбли
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:00
1/32 финала
Ред Стар
2
Шамбли
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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