Локомотив

Лейпциг
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Германия
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Результаты
Результаты
07.08.2021 07 авг. 2021 сб 16:30
Локомотив
0 : 3
Байер
07.08.2021 07 авг. 2021 сб 16:30
1/32 финала
Локомотив
0
Байер
3
Германия. Кубок , 1/32 финала
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