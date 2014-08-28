Локерен

Локерен
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Бельгия
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Рунар Кристинссон
Р. Кристинссон
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Результаты
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 21:45
Халл Сити
2 : 1
Локерен
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 21:45
4 раунд
Халл Сити
2
Локерен
1
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 21:30
Локерен
1 : 0
Халл Сити
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 21:30
4 раунд
Локерен
1
Халл Сити
0
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
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