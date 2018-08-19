Лок Штендаль

Штендаль
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Германия
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Результаты
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
Лок Штендаль
0 : 5
Арминия
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
1/32 финала
Лок Штендаль
0
Арминия
5
Германия. Кубок , 1/32 финала
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