Лланелли

Лланелли
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Результаты
12.07.2012 12 июля 2012 чт 20:30
Лланелли
1 : 1
КуПС
12.07.2012 12 июля 2012 чт 20:30
1 раунд
Лланелли
1
КуПС
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
05.07.2012 05 июля 2012 чт 18:30
КуПС
2 : 1
Лланелли
05.07.2012 05 июля 2012 чт 18:30
1 раунд
КуПС
2
Лланелли
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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