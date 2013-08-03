Липпштадт 08

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Германия
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Результаты
03.08.2013 03 авг. 2013 сб 16:30
Липпштадт 08
1 : 6
Байер
03.08.2013 03 авг. 2013 сб 16:30
1 раунд
Липпштадт 08
1
Байер
6
Германия. Кубок , 1 раунд
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