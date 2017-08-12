Леэр

Бремен
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Германия
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Результаты
Результаты
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 16:30
Леэр
0 : 5
Кельн
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 16:30
1/32 финала
Леэр
0
Кельн
5
Германия. Кубок , 1/32 финала
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