Ле-Портель

Ле-Портель
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Франция
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Результаты
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 17:00
Ле-Портель
1 : 4
Страсбур
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 17:00
1/32 финала
Ле-Портель
1
Страсбур
4
Франция. Кубок , 1/32 финала
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