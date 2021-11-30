Лагуна

Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна
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Страна
Испания
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Результаты
Результаты
30.11.2021 30 нояб. 2021 вт 21:00
Лагуна
0 : 7
Гранада
30.11.2021 30 нояб. 2021 вт 21:00
1 раунд
Лагуна
0
Гранада
7
Испания. Кубок , 1 раунд
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