Ля Гранд-Мотте

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Франция
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Результаты
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 17:30
Ля Гранд-Мотте
0 : 2
Вийфранш
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 17:30
1/32 финала
Ля Гранд-Мотте
0
Вийфранш
2
Франция. Кубок , 1/32 финала
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