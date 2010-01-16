Ля Гранд-Мотте - Вийфранш: 16 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Ля Гранд-Мотте
0:2

Ля Гранд-Мотте - Вийфранш: 16 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Вийфранш
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
16 янв. 2010, 17:30 МСК
16.01.2010, 17:30 МСК
суббота
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Матч окончен 0:2
Конец первого тайма (0:0)
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