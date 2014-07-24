Кошице

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24.07.2014 24 июля 2014 чт 20:00
Слован
3 : 0
Кошице
24.07.2014 24 июля 2014 чт 20:00
2 раунд
Слован
3
Кошице
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
17.07.2014 17 июля 2014 чт 18:00
Кошице
0 : 1
Слован
17.07.2014 17 июля 2014 чт 18:00
2 раунд
Кошице
0
Слован
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
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