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Результаты
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 23:00
Кооператор
1(1) : 1(3)
Текстильщик
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 23:00
50 тур
Кооператор
1
Текстильщик
1
Россия. Кубок , 50 тур
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