Колчестер Юнайтед

Колчестер
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Страна
Англия
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Тренер
Тони Хьюмс
Т. Хьюмс
Лента
Состав
Результаты
Результаты
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 15:45
Колчестер Юнайтед
1 : 4
Тоттенхэм
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 15:45
1/16 финала
Колчестер Юнайтед
1
Тоттенхэм
4
Англия. Кубок , 1/16 финала
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 18:00
Колчестер Юнайтед
2 : 1
Чарльтон
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 18:00
1/32 финала
Колчестер Юнайтед
2
Чарльтон
1
Англия. Кубок , 1/32 финала
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