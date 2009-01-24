Кеттеринг

Кеттеринг
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Результаты
24.01.2009 24 янв. 2009 сб 18:00
Кеттеринг
2 : 4
Фулхэм
24.01.2009 24 янв. 2009 сб 18:00
1/16 финала
Кеттеринг
2
Фулхэм
4
Англия. Кубок , 1/16 финала
03.01.2009 03 янв. 2009 сб 18:00
Кеттеринг
2 : 1
Иствуд
03.01.2009 03 янв. 2009 сб 18:00
1/32 финала
Кеттеринг
2
Иствуд
1
Англия. Кубок , 1/32 финала
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